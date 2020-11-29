Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
29 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Esenyurt'ta polise parti ihbarı geldi! Nijeryalıların derneği çıktı Esenyurt'ta polise parti ihbarı geldi! Nijeryalıların derneği çıktı Esenyurt'ta "parti düzenleniyor" ihbarı üzerine harekete geçen polisin baskın yaptığı yer, Nijeryalıların toplandığı bir dernek çıktı. Dernekteki 26 kişiye sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları gerekçesiyle ceza kesildi. Daha önceden sosyal medyada yayınlanan görüntülerde dernekte Nijeryalılar'ın ayin yaptığı da görülüyor. Giriş Tarihi: 29.11.2020 13:42 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 13:46
Esenyurt'ta mahalle sakinleri, "Güçlü Ateş Yaşam Derneği" yazısı bulunan dükkanda kalabalık yabancı uyruklu kişilerden oluşan grubun toplandığını gördü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İçeriden yüksek sesli müzik duyan mahalle sakinleri, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kalabalık grubun toplandığı dükkana geldi.
İçeriye giren ekipler dükkanın, Nijeryalılar tarafında dernek olarak kullanıldığını belirledi. Grubun, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye rağmen dernek bünyesinde toplandığı tespit edildi.
Ekipler içeriden bulunanların kimliklerini kontrol etti. 21 kişiye sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları gerekçesiyle ceza kesilirken, kimliklerini ibraz etmeyen 5 kişi Kıraç Polis Merkezi'ne götürüldü.
"İÇERİDE PARTİ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK"
"Güçlü Ateş Yaşam Hakları" adıyla kurulan dernekte aynı zamanda ayin de yapıldığı öğrenildi. Dernekte pazar ve cuma günleri toplanıldığı ve bu toplantıların görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldığı belirlendi.