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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba depreme canlı yayında yakalandı

'da yaşanan 4,7 büyüklüğündeki kent merkezinde de paniğe neden oldu. Genel Başkan Yardımcısı da hesabından canlı yayın yaptığı sırada depreme yakalandı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.11.2020 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba depreme canlı yayında yakalandı

'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki kent merkezinde de korkuya neden oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba depreme canlı yayında yakalandı CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VELİ AĞBABA DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDI

Deprem anında yaşananlar kameralara yansırken, Genel Başkan Yardımcısı da hesabından canlı yayın yaptığı sırada depreme yakalandı.

Deprem Malatya ve çevre illerden hissedilirken, birçok iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan panik anında, vatandaşlar deprem ile birlikte kendilerini dışarı attı.

Yaşanan korku kameralara yansırken, vatandaşlar çok korktuklarını ve kendilerini can havliyle dışarı attıklarını söyledi.

CHP'Lİ AĞBABA DEPREME YAKALANDI

Bu arada Doğanşehir ilçesinde CHP İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında depreme yakalandı. Ağbaba, "Depreme Pütürge'ye 150 kilometre uzaklıkta Doğanşehir ilçesinde yakalandık.

Tüm hemşehrilerime tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diyerek deprem anını anlattı.

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