CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba depreme canlı yayında yakalandı

CHP'Lİ AĞBABA DEPREME YAKALANDI

Bu arada Doğanşehir ilçesinde CHP İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında depreme yakalandı. Ağbaba, "Depreme Pütürge'ye 150 kilometre uzaklıkta Doğanşehir ilçesinde yakalandık.