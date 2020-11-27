75 milyon doz Kovid-19 aşısı Türkiye'ye geliyor! İsteyen eczaneden ücret karşılığında aşı alabilecek mi?

Aşılamanın 11 Aralık'ta başlanması planlanıyor. Uygulama takvimi ise kademeli olarak netleşecek.

Ayrıca Almanya'da kurulan BioNTech ile ABD'li ortağı Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısının da Faz-3 çalışmalarına 10 merkezde başlandı.

İlk etapta 550 gönüllüye vurulan aşının ikinci dozu birkaç gün önce yapıldı. Eğer bu firmalarla da anlaşma sağlanırsa ilk etapta aralık ayında 1 milyon aşı alınacak. Sonraki süreçte ise kademeli 24 milyon aşı daha alınacak. Almanya'dan alınan aşı sayısı böylece 25 milyona ulaşacak.