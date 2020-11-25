"BİZİM ASLA GEVŞEMEYE HAKKIMIZ YOK"

Alınan tedbirlere uymayan vatandaşlara tepki gösteren Fahrettin Kandemir, birçok yakının korona virüse yakalandığını belirterek, "Yakınlarımdan bir sürü insan korona virüse yakalandı. Çektikleri ıstıraplara tanık oldum, gördüm. Çok sevdiğim bir arkadaşımın ablası da bugün korona virüs nedeni ile öldü. Çok ciddi bir şey. Bu aşamada sadece aşının bulunmuş olması bir avantaj. Ama bizim asla gevşemeye hakkımız yok. Sigara içmeleri çok yanlış bir şey. Sigaranın kendisi başı başına yanlış bir olay. Bu şekilde insanlar birbirine zarar veriyor" dedi.