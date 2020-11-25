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Bakan Koca'nın uyardığı 3 ilden biriydi! Kocaeli'nde dehşete düşüren manzara

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Giriş: 25.11.2020 15:45
Güncelleme:25.11.2020 16:00
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın vaka artışlarının fazla olduğunu söylediği Kocaeli’de birçok vatandaş, maske takma zorunluluğu ve sigara içme yasağına uymuyor. Maskesi çenesi altında yürüyen bir genç ise basın mensuplarının “Neden takmıyorsun maskeyi” sorusuna, “Bırak ya maskeyi. Çek” diyerek kameralara poz verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada, belirgin artış olduğunu söyleyerek uyardığı Kocaeli'de kurallara uymayan vatandaşlar pes dedirtti.

Fahrettin Koca, sosyal medya paylaşımında, "Bursa, Kocaeli ve Gaziantep'te belirgin artış var. Bu illerimizde daha gayretli, daha titiz bir çalışma gerekiyor. Desteğinizin önemi artmış durumda. Mücadelemize desteğinizle güç verin" ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca'nın vaka artışı olduğunu söyleyerek uyardığı Kocaeli'de açıklamanın ertesi gününde çok sayıda vatandaşın maske takma zorunluluğuna uymadığı, açık alanda sigara içme yasağına rağmen açık alanlarda yürürken ve banklarda otururken sigara içtiği görüldü.

Kentin en kalabalık noktalarından birisi olan İzmit ilçesindeki Yürüyüş Yolu'nda maskesini çenesinin altına indirerek yürüyen bir genç, basın mensuplarının "Neden takmıyorsun maskeyi" sorusuna, "Bırak ya maskeyi. Çek" diyerek kameralara poz verdi.

"BİZİM ASLA GEVŞEMEYE HAKKIMIZ YOK"

Alınan tedbirlere uymayan vatandaşlara tepki gösteren Fahrettin Kandemir, birçok yakının korona virüse yakalandığını belirterek, "Yakınlarımdan bir sürü insan korona virüse yakalandı. Çektikleri ıstıraplara tanık oldum, gördüm. Çok sevdiğim bir arkadaşımın ablası da bugün korona virüs nedeni ile öldü. Çok ciddi bir şey. Bu aşamada sadece aşının bulunmuş olması bir avantaj. Ama bizim asla gevşemeye hakkımız yok. Sigara içmeleri çok yanlış bir şey. Sigaranın kendisi başı başına yanlış bir olay. Bu şekilde insanlar birbirine zarar veriyor" dedi.

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