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Haberler Galeri Koronavirüs vaka sayısı Türkiye | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Belirgin artış var! Bu üç ile dikkat

Koronavirüs vaka sayısı Türkiye | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Belirgin artış var! Bu üç ile dikkat

Koronavirüs vaka sayısı Türkiye | Türkiye, koronavirüsün hızla yayılmasını önlemek için önemli tedbirleri devreye soktu. Birçok kalemde yasak ve kısıtlama uygulanacak. Uzmanlar, hayata geçirilen önlemlerin sonuçlarını 2 hafta içinde görüleceğini söylüyor. Özellikle İstanbul ve diğer büyük şehirlerde işler yolunda gitmezse, daha sert tedbirler uygulanacak. Hafta sonları geçerli olan sokağa çıkma kısıtlamasının haftanın her gününe yayılması gündemde. Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 231 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Tekirdağ, Malatya ve Ordu il sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle yaptığı toplantının ardından 3 kenti uyardı.

Giriş Tarihi: 25.11.2020 10:29 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 10:53
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Koronavirüs vaka sayısı Türkiye | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Belirgin artış var! Bu üç ile dikkat
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 162 bin 231 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti. Bugünkü Kovid-19 vaka ve vefat sayısıyla, mart ayından bu yana günlük en yüksek vaka ve vefat sayısı kayıtlara geçmiş oldu.
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Koronavirüs vaka sayısı Türkiye | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Belirgin artış var! Bu üç ile dikkat
Son 24 saatte 3 bin 678 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 381 bin 569'a yükseldi.
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Koronavirüs vaka sayısı Türkiye | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Belirgin artış var! Bu üç ile dikkat
Toplam test sayısı 17 milyon 568 bin 973'e ulaştı. Hasta sayısı 460 bin 916, vefat sayısı 12 bin 672, ağır hasta sayısı 4 bin 543, aktif hasta sayısı 66 bin 675 oldu.
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Koronavirüs vaka sayısı Türkiye | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Belirgin artış var! Bu üç ile dikkat
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.
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Koronavirüs vaka sayısı Türkiye | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Belirgin artış var! Bu üç ile dikkat

BAKAN KOCA'DAN 3 İLE FLAŞ UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin Bursa, Kocaeli ve Gaziantep'te belirgin artış olduğunu belirterek, bu illerde daha gayretli, daha titiz çalışma gerektiğini bildirdi.