Koronavirüs vaka sayısı Türkiye | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Belirgin artış var! Bu üç ile dikkat

Koronavirüs vaka sayısı Türkiye | Türkiye, koronavirüsün hızla yayılmasını önlemek için önemli tedbirleri devreye soktu. Birçok kalemde yasak ve kısıtlama uygulanacak. Uzmanlar, hayata geçirilen önlemlerin sonuçlarını 2 hafta içinde görüleceğini söylüyor. Özellikle İstanbul ve diğer büyük şehirlerde işler yolunda gitmezse, daha sert tedbirler uygulanacak. Hafta sonları geçerli olan sokağa çıkma kısıtlamasının haftanın her gününe yayılması gündemde. Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 231 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Tekirdağ, Malatya ve Ordu il sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle yaptığı toplantının ardından 3 kenti uyardı.

Giriş Tarihi: 25.11.2020 10:29 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 10:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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