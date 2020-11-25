Ayyüce Çınar'dan kahreden haber! Kanserle mücadele ediyordu

KAHREDEN HABER GELDİ

Tekrar kanseri nüks eden İrem Ayyüce Çınar, bu sefer Adana'da özel bir hastaneye kaldırıldı ve sağ bacağı kesildi. 5 gün önce yoğun bakıma kaldırılan ve bilinci kapanan Çınar, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Ailesi acı haberi sosyal medya üzerinden duyururken Çınar, geçen sene, "Hastalık türlerimiz Neslican Tay ile benziyor. Ben de saçlarımı kaybettim ama kanser değil, biz güçlüyüz" mesajını vermişti.