25 Kasım 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Düzce’de akılalmaz olay! Koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyleyip adres sordu

Düzce’de akılalmaz olay! Koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyleyip adres sordu

’de amatör tiyatro oyuncusu insanların duyarlılığını görmek için takmayan vatandaşlara, "Benim testim pozitif çıktı. Hastaneye nasıl giderim?" diye sordu. Maskesiz vatandaşlar da bu duruma aldırış etmeden adres tarif etti.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 25.11.2020 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020
ABONE OL
Düzce’de akılalmaz olay! Koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyleyip adres sordu

'de amatör tiyatro oyuncusu , vatandaşların ve kurallarına uyup uymadığını kontrol etmek için yaptı.

Düzce’de akılalmaz olay! Koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyleyip adres sordu DÜZCE’DE AKILALMAZ OLAY! KORONAVİRÜS TESTİNİN POZİTİF ÇIKTIĞINI SÖYLEYİP ADRES SORDU

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Gülaçtı, İstanbul Caddesi'nde zorunlu olmasına rağmen maske takmayan vatandaşların yanına yaklaşarak, "Benim koronavirüs testim pozitif çıktı. Hastaneye nasıl gidebilirim?" diye sordu.

Maskesiz vatandaşlar, bu duruma aldırış etmeden adres tarif etti, maskelerini takma ya da düzeltme ihtiyacı duymadı.

İsa Gülaçtı maske takmayan iki gence de aynı şekilde yaklaşırken, gençler, "Maskeni tak. Bizimle dalga mı geçiyorsun?" diyerek, hızla uzaklaştı.

Yaptığı sosyal deneyde insanların duyarsız olduğunu gördüğünü söyleyen İsa Gülaçtı, "Koronalı bir kişiyle muhatap olunmaması gerektiğini düşündüm ama bu kadar duyarsız olunduğunu hiç tahmin etmemiştim. Gerçekten biraz duyarlı olmak lazım, özellikle bu zamanlarda. Allah sonumuzu hayır etsin" dedi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA