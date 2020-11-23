CHP'li Çeviköz'ün tepki çeken açıklamaları ne anlama geliyor? Muhalefet neden devletin safında değil?

VATANA İHANET SUÇU

Yine bu hastalıklı zihniyet yabancı bir devlet başkanından Joe Biden'dan 'Türkiye için demokrasi vurgusu yapmasını bekliyoruz.' dedi. Bu vatana ihanet suçudur. Ben koltuk sevdama ulaşayım da vatanda devlet millet bayrak ne olursa olsun anlayışının ürünü mandacı bir zihniyettir. Bu şahıs yine 27 Eylül tarihinde 'Türkiye, Karabağ'a cihatçı gönderdi.' diyerek Azerbaycan'ın haklı mücadelesine gölge düşürmeye kalktı."