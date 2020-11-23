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Sputnik-V, Moderna, Pfizer-BioNTech ve Sinovac! İşte koronavirüs aşılarının fiyatları

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yeniden tırmanışı geçen koronavirüse karşı insanların umudu Sputnik-V, , Pfizer-BioNTech aşıları oldu. Peki bunların fiyatı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar…

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Giriş Tarihi: 23.11.2020 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020
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Sputnik-V, Moderna, Pfizer-BioNTech ve Sinovac! İşte koronavirüs aşılarının fiyatları

Rusya Doğrudan Yatırım Fonundan yapılan açıklamada, Gamaleya Ulusal Epidemioloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen aşının fiyatıyla ilgili bilgiler paylaşıldı.

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Aşının fiyatının haftaya açıklanacağı belirtilen açıklamada, Amerikan ilaç firması Pfizer'in geliştirdiği aşı fiyatını 19,5 dolar (yaklaşık 151 TL) ve biyoteknoloji şirketi 'nın aşı fiyatını 25-37 dolar (yaklaşık 190-280 TL) olarak açıkladıkları anımsatıldı.

Açıklamada, ""nin fiyatının Amerikan aşı fiyatlarından daha düşük olacağı ileri sürüldü.

PFIZER/BIONTECH

Reuters'a konuşan yetkilileri, Avrupa Birliği'nin Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşı satın almak için 10 milyar dolardan fazla ödediğini söylemişti. İsmini açıklamayan kaynak, "Milyonlarca doz aşı almak için 10 milyar dolardan fazla ödendi" ifadesini kullanmıştı.

AB'nin aşısının dozuna 15.50 euro ödeyeceği belirtilmişti. ABD'nin ise aynı aşı için doz başına 19.5 dolar ödeme yapacağı ifade edilmişti. Aşının çift doz halinde kullanılması gerektiği de vurgulanmıştı.

MODERNA

Moderna ise sipariş edilen miktara bağlı olarak hükümetlerden COVID-19 aşı adayının dozu başına 25 ila 37 ABD Doları (yaklaşık 190 ile 287 TL arası) arasında ücret alacağını duyurmuştu.

SINOVAC

'in CoronaVac aşısının tam fiyatı belli olmamakla birlikte, Ekim ayında , acil kullanım için sunulan koronavirüs aşısının çift dozunun 60 dolar (yaklaşık 465 TL) olduğunu belirtmişti.

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