Sputnik-V, Moderna, Pfizer-BioNTech ve Sinovac! İşte koronavirüs aşılarının fiyatları

PFIZER/BIONTECH

Reuters'a konuşan AB yetkilileri, Avrupa Birliği'nin Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşı satın almak için 10 milyar dolardan fazla ödediğini söylemişti. İsmini açıklamayan kaynak, "Milyonlarca doz aşı almak için 10 milyar dolardan fazla ödendi" ifadesini kullanmıştı.