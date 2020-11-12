Süt toplama merkezindeki görüntülerin ardından işçiler tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi

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FİRMAYA 13 BİN 934 LİRA İDARİ PARA CEZASI

Sabah Gazetesi'nden Tolga Yanık'ın haberine göre; Süt banyosu görüntülerinin failleri hakkında yeni bir gelişme yaşandı ve şahıslar serbest bırakıldı. Firmaya 13 bin 934 lira da idari para cezası uygulandı.