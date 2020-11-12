17 saat enkazda kalan Buse ile telefonda konuştu! Kızılay görevlisi o anları böyle anlattı





'KÖPEĞİN SESİNİ DUYDU, O BİZE UMUT OLDU'



Yakını aracılığı ile Buse ulaştıklarını dile getiren Türk Kızılay Manisa İlkyardım Merkezi Mesul Müdürü Özlem Baran Tezel, "Bir yakını Buse ile konuşuyordu, fakat Buse'nin yakınının haklı olarak psikolojisi iyi değildi. Telefonu aldım ve Buse ile konuşmaya başladım. 15'er dakikalık aralıklarla, birer dakikalık aralıklarla şarjının bitmesine izin vermeden aktif olarak diyalog kurduk. Çok korkuyordu. Karanlıktı bizi görmüyordu. Bizim dışarıda geçireceğimiz 5 dakika enkaz altındaki kazazedemiz için minimum bir saat gibi geçiyor. Dolayısıyla onu sakinleştirmeye çalışarak, herhangi bir şeye alerjisi var mı kırığı, çıkığı ve kanaması var mı bunları değerlendirerek zamanı bir şekilde yönetmeye çalıştık. Çok uyumluydu kendisi. Bağır dediğimizde bağırdı. Sert bir şekilde duvara vurur musun sert bir cisimle dediğimizde de kendisi bize yardımcı oldu. Köpeğin sesini duydu, o bize umut oldu. Babası yanındaydı ve babasıyla iletişim kurabiliyorduk. Enkazdan çıkmasına 2- 3 saat kalana kadar telefonla iletişim kurmaya devam ettik" diye konuştu.