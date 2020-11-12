Sokakta sigara içme yasağına sevinen anne: Evde de sigara içmek yasak olsun

İçişleri Bakanlığı tarafından, 81 ile gönderilen 'Koronavirüs Tedbirleri' konulu ek genelge kapsamında, bugünden itibaren tüm illerde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokak, meydan ve durak gibi alanlarda sigara yasağı uygulamaya konuldu. Yasağın ardından uygulamadan memnun olanlar kadar, haberi olmayanlar da var.