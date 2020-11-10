10 Kasım 2020, Salı
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Son dakika: Kocaeli'de sigara içmek yasaklandı

Son dakika haberi... İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent genelinde işlek caddeler, pazar yerleri, otobüs durakları ve sıraya girilmesi gereken yerler gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde sigara içilmesini yasakladı.

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Giriş Tarihi: 10.11.2020 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020
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Son dakika: Kocaeli'de sigara içmek yasaklandı

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu koronavirüs salgınını önlemek, bulaşmayı azaltmak, maskelerin doğru biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla maske kullanımı ihlal edip, maskeyi aşağı indirerek yürüme esnasında sigara içilmesini engellemek için karar aldı.

Bu kapsamda vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda, yapılacak işlemler için sıraya girilmesi gereken banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları, ATM'ler, fatura ödeme yerleri ile semt pazarlarında 11 Kasım gününden itibaren sigara içilmesi yasaklandı. Yasağa uymayan kişiler hakkında idari para cezası uygulanıp, Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında adli işlem yapılacak.

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