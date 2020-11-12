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İstanbul’da marketin depo çalışanı mesai arkadaşı kadını 5 defa bıçaklayarak öldürdü

Son dakika haberine göre... 'da saat 08.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir markette çalışan 2 çocuk annesi , tartıştığı depo çalışanı Ramazan T. tarafından 5 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020
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İstanbul’da marketin depo çalışanı mesai arkadaşı kadını 5 defa bıçaklayarak öldürdü

zincirinin organize sanayi bölgesindeki deposunda çalışan Ramazan T., malzeme getirdiği şubede görevli, 2 çocuk annesi ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Ramazan T., tartışmanın büyümesi üzerine Korkmaz'ı sırtı, karnı ve bacakları dahil vücudunun 5 yerinden bıçakladı.

YARALI KADIN, HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kanlar içinde yere yığılan Korkmaz, diğer mesai arkadaşları tarafından çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Saadet Korkmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ramazan T. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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