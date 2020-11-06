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06 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüs tedbirleri: Sigara içme yasağı olan iller hangileri? Sokakta sigara içme yasağı hangi illerde? Koronavirüs tedbirleri: Sigara içme yasağı olan iller hangileri? Sokakta sigara içme yasağı hangi illerde? Son dakika... Sigara içme yasağı olan iller hangileri? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamına yurt genelinde bir takım tedbirler alınıyor. Tüm işyerlerinin saat 22.00'de kapanacak olmasının ardından bazı illerde de sigara içme yasağı getirildi. Sigara tiryakilerini yakından ilgilendiren yasak ile ilgili detayları yazımızda ele aldık. Peki, sigara içme yasağı olan iller hangileri? Sokakta sigara içme yasağı hangi illerde? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 06.11.2020 10:08 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 10:16
Son dakika... Sigara içme yasağı olan iller hangileri? Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında bazı illerde sokakta sigara içmek yasaklanmıştı. Vakalarda görülen artış nedeniyle sigara içme yasağı olan il sayısı 9'a yükseldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sigara yasağı getirilen iller listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, sigara içme yasağı olan iller hangileri? Sokakta sigara içme yasağı hangi illerde? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR SİGARA İÇME YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?
Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Kastamonu, Denizli, Erzincan, Sinop, Kütahya, Muş.
Bu illerde açık alanlarda, cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı.
Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, cadde, sokak, meydan, park ve bahçe gibi kamunun ortak kullanımına açık alanlarda sigara ve benzeri tütün ürünlerin kullanımı yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali İlker Gündüzöz'ün başkanlığında toplandığı belirtildi.
Kovid-19 salgınının görüldüğü andan itibaren salgının kamu düzeni ve toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin ve salgının yayılımının kontrol altında tutulması amacıyla gerekli kararların alınarak uygulandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu bağlamda ilimizde, cadde, sokak, meydan, park ve bahçe gibi kamunun ortak kullanımına açık alanlarda sigara ve benzeri tütün ürünlerin kullanımı yasaklanmıştır. Gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararına varılmıştır."