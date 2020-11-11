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11 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesi! Sokakta sigara içmek yasaklandı mı? Sokakta sigara içme yasağı olan iller hangileri? İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesi! Sokakta sigara içmek yasaklandı mı? Sokakta sigara içme yasağı olan iller hangileri?
Son dakika... İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi. Koronavirüs salgını neticesinde vaka sayılarının yeniden artışa geçmesi endişe yaratıyor. Kalabalık alan ve sokaklarda maskelerini çıkartarak sigara içenler için harekete geçildi. Son dakika genelgesi sonrasında hangi illerde sigara içmenin yasaklandığı araştırılmaya başlandı. işte, sokakta sigara içmek yasaklandı mı? Sokakta sigara içme yasağı olan iller hangileri?
Giriş Tarihi: 11.11.2020 21:18 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 21:23
İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesi! Sokakta sigara içmek yasaklandı mı? Sokakta sigara içme yasağı olan iller hangileri?
Sokakta sigara içmek yasaklandı mı? Sokakta sigara içme yasağı olan iller hangileri? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi. Genelge sonrasında kalabalık alanlar ve sokaklarda maskelerini çıkararak sigara içenler için harekete geçildi. Günlük vaka sayısında yaşanan artış sonrasında yeni önlemlerin alınması bekleniyor. İşte, sokakta sigara içmek yasaklandı mı? Sokakta sigara içme yasağı olan iller hangileri?
GALERİ DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesi! Sokakta sigara içmek yasaklandı mı? Sokakta sigara içme yasağı olan iller hangileri?
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri"konulu ek genelge gönderdi.
Genelgede, koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı..
İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesi! Sokakta sigara içmek yasaklandı mı? Sokakta sigara içme yasağı olan iller hangileri?
Genelgede, tüm Dünya'yı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid19) salgınının yayılımında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı ifade edildi. Özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği belirtildi..
İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesi! Sokakta sigara içmek yasaklandı mı? Sokakta sigara içme yasağı olan iller hangileri?
Genelgede, Türkiye'de içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlendiği hatırlatılarak, İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca alınması gereken yeni ek tedbirler sıralandı:.
İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesi! Sokakta sigara içmek yasaklandı mı? Sokakta sigara içme yasağı olan iller hangileri?
1. Daha önce valiliklere gönderilen genelge ile meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) herhangi istisna olmaksızın maske takma zorunluluğu getirilmişti. Ancak özellikle vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu/bulunabileceği cadde, sokak, park ve bahçeler gibi yerlerde sigara içtiğinden bahisle bazı kişilerin maskelerini çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru şekilde kullanmadıkları görüldü. Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen Koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımında sürekliliğin sağlanması son derece önem taşıyor..