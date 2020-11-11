Kuşadası'nda 4,8 büyüklüğünde deprem! İzmir'de de hissedildi
Son dakika haberine göre...30 Ekim'de 6,6'yla sallanan İzmir bir kez daha deprem korkusunu yaşadı. Kuşadası açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem İzmir ve çevre illerde de hissedildi.
Son dakika haberine göre...30 Ekim'de 6,6'yla sallanan İzmir bir kez daha deprem korkusunu yaşadı. Kuşadası açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem İzmir ve çevre illerde de hissedildi.
KUŞADASI AÇIKLARINDA DEPREM
Sabah saat 09.49'da Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,8 olarak açıklarken AFAD derinliği 7 km, Kandilli Rasathanesi ise 12,4 km olarak açıkladı.
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AFAD AÇIKLAMA YAPTI
AFAD'dan korkutan deprem sonrası "Kuşadası Körfezi'nde, İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında saat 09.49'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." açıklaması geldi.
115 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar açıklarında 30 Ekim günü saat 14.51'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Ege ve Marmara bölgesindeki birçok ilde hissedilen depremde İzmir'de 17 bina yıkılmış, 115 kişi yaşamını yitirirken, binden fazla kişi de yaralanmıştı.
VATANDAŞ KORKTU
Ege Denizi'nde Kuşadası Körfezi'nde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem, İzmir'de vatandaşlarda korkuya neden oldu. Sarsıntı sırasında iş yerinde olduğunu söyleyen İrem Kurt Altaş, "Depreme çalışırken yakalandık. Çok korkunçtu. Ne yapacağımızı bilemedik ve aşağı indik. Baktığımızda depremin 4.8 büyüklüğünde olduğunu öğrendik. Geçen hafta depremdeki korku ve paniği bir kez daha yaşadık. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Sürekli sallanıyoruz gibi geliyor. Önlem alınması gerekiyor çünkü ne yapacağımızı hala tam olarak bilemiyoruz" dedi.
Psikolojik olarak kötü etkilendiklerini belirten vatandaşlardan Kaan Yüksel ise, "Geçen hafta olan deprem gibi bir anda vurdu. Ofiste çalışırken depreme yakalandık ve kendimizi ofisten dışarıya attık. Sallanmasak bile artık sallanıyormuşuz gibi hissediyoruz. Deprem, Koronavirüs gibi hayatımızın bir parçası oldu. Bu süreçte psikolojik olarak da çok etkilendik" diye konuştu.
Seferihisar açıklarında olan depremin ardından evine az hasarlı raporu verilen Özlem Karakaya, "Elimde kahve vardı ve bir çıtırtı duyarak depreme yakalandım. Evimden dolayı sürekli korkuyorum. Evim 6.6 büyüklüğündeki deprem sebebiyle az hasarlı statüsünde yer alıyor. Ancak 10'uncu kat olduğu için çok fazla sallanıyoruz. Şimdi de aşağı indik, bekliyoruz" ifadelerini kullandı.