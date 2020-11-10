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10 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Ünlü profesörden 'deprem fırtınası' açıklaması İzmir'de meydana gelen ve meydana gelebilecek diğer depremleri değerlendiren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem master planına dikkat çekti. 3 bini bulan artçı depremlere "Deprem fırtınası" yorumu yapan Sözbilir, "Özellikle Batı Anadolu ve İzmir ölçeğindeki faylarımız genellikle tembel faylardır. Enerjiyi hemen aktarıp hemen depreme neden olan faylar değil" dedi. Giriş Tarihi: 10.11.2020 16:23 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 16:25
Dokuz Eylül Üniversitesi DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir depremi sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Samos fayının kırılması ile meydana gelen ve İzmir'de yıkıcı etkileri olan depremi değerlendiren Sözbilir, İzmir'i etkileyecek faylarda çalışmalar yapıldığını, hangi fayın ne kadar sürede deprem üretebileceğinin anlaşılmasından sonra deprem master planının hazırlanması gerektiğini belitti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İzmir çevresinde ana şoktan etkilenebilecek fayların bulunduğunu ifade eden Sözbilir, "Seferihisar, Tuzla, Gülbahçe, Gümüldür ya da Kuşadası'ndaki faylar bu sistemden etkilenme derecesine sahip olan faylar ama bizim faylarımız 11 gün önce oluşan depremlere yanıt vermiş değil, tetiklenmiş değil. Tetiklenme ihtimali olan çok fay var ama tetiklenmiş fay niteliği olan faylar, sadece denizde olan faylar diyebiliriz. Özellikle Batı AnadolU, İzmir ölçeğindeki faylarımız genellikle tembel faylardır. Enerjiyi hemen aktarıp hemen depreme neden olan faylar değil. Buradaki faylar; bin, 2 bin, 5 bin yılda bir kere yıkıcı deprem üreten faylardır. Buradaki problem şu; biz bu fayların geçmiş dönemlerini çok fazla bilmiyoruz. En son neden deprem üretti, bu fayların üzerinde ne zamandan beri stres birikti, o konudaki çalışmalar çok yeni. Henüz sonuçlanmadığı için tehlike var diyebiliriz ancak bizim faylarımız depreme hemen karşılık verip tetiklenerek deprem üreten faylar değil" diye konuştu.
"DEPREM BİZİM HERHANGİ BİR FAYIMIZDAN OLUŞMADI" İzmir'i doğrudan etkileyecek çok sayıda fay olduğunu vurgulayan Sözbilir, "Bunlardan en önemlileri Gülbahçe fayı, Yağcılar fayı, Seferihisar fayı, Tuzla fayı, Gümüldür fayıdır. Depremin merkezine en yakın faylar Gümüldür ve Tuzla fayları. Bunları dikkatli incelemek gerekiyor. 11 gün önce meydana gelen deprem, bizim herhangi bir fayımızdan oluşmadı. 'Beklenilen deprem değildi' denmesinin sebebi; bu faylardan birinin ürettiği bir deprem olmamasıydı" ifadelerini kullandı. "DEPREM MASTER PLANI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM" Karada ve denizde fayların bulunduğunu, şu anda büyük bir depremin artçılarını yaşadığımızı kaydeden Sözbilir, şunları söyledi: "Bu artçılar, belli bir zaman sonra enerjisini başka bir faya aktaracak, orada gerilim oluşturmaya başlayacak ancak bunlar süreç gerektiren şeyler. Bizim, yaşanan depremden dersimizi alıp kendimizi bir sonraki depreme hazır hale getirmek. Bunun adı da deprem master planı ve kentsel dönüşümdür." "BİR ÇEŞİT DEPREM FIRTINASI" Sözbilir, 30 Ekim'de meydana gelen depreme ilişkin şu bilgileri verdi: "Samos fayı kırıldı. 40 kilometre uzunluğunda bir fay kırıldı ve 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Artçı depremler 3 bini geçmiş durumda. 40 kilometrelik Samos fayının hemen batısı ve doğusundaki faylar da tetiklendi. Bu yüzden 80 kilometre uzunluğunda 20 kilometre genişliğinde bir artçı dağılımı söz konusu. Bir çeşit deprem fırtınası diyebiliriz. Bu artçılardan çok fazla etkilenmeyeceğiz. 3 büyüklüğünde, 4 büyüklüğünde olan depremler. Deprem 6.9 büyüklüğünde olduğu için 5.4 civarında da artçılar gerçekleşebilir."