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10 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri İzmir'deki son deprem evini yıktı ama azmini yıkamadı! İzmir'deki son deprem evini yıktı ama azmini yıkamadı! Son dakika haberleri... İzmir'de meydana gelen depreme ilk iki katı çöken Barış Sitesindeki evlerinde yakalanan şampiyon depremzede Yağmur Acar, enkazda kalan madalyalarına kavuştu. Depremin evini yıktığı ama azmini yıkamadığı genç sporcu Acar, yeni şampiyonluklara hazırlanacak. Giriş Tarihi: 10.11.2020 18:37 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 18:39
İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde ilk iki katı çöken Barış Sitesi'nde, 5. kattaki evlerinde yakalanan ve uzun atlamada Türkiye üçüncülüğü ve bölgesel birincilikleri bulunan lise ikinci sınıf öğrencisi Yağmur Acar, enkazda kalan madalyalarına kavuştu.
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Uzatılan merdivenle evden çıkarılan Yağmur ve ailesi Şehit Piyade Asteğmen Bilal Çakırcalı Parkı'nda bulunan çadır kente sığındı. Madalyalarının enkazda kalması nedeniyle üzüntü yaşayan genç sporcu için antrenörü Jülide Öğünç girişimde bulunarak durumu Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bildirdi. Bakanlığa durumun bildirilmesinin ardından Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar tarafından madalyalar genç sporcuya teslim edildi.
"DEPREM EVİNİ YIKTI, AZMİNİ YIKAMADI" Depreme evlerinde yakalanan ve ailesiyle çadır kente yerleşen Yağmur Acar, madalyalarına kavuşmasıyla daha da motive oldu. Genç sporcu Yağmur Acar, yeni şampiyonluklara hazırlanacak.
Antrenmanlara yeniden başladığını belirten Acar, "Depremde evim yıkıldı. Madalyalarım da enkaz altında kaldı. Sağ salim ailemle beraber depremin altından çıktık, kurtulduk. Burası zor, kolay değil. Şu an ev bakıyoruz. Ev durumları da kritik her yerde olduğu gibi. Bir 10 gün kadar antrenmanlarımdan geri kaldım ama kulübüm İzmir Büyükşehir Belediyesi ve federasyonum çok destek çıktılar. Dün antrenmanlarıma başladım. Devam ediyorum" dedi.
Deprem sırasında evde olduğunu belirten Acar, "Annem ve kuzenlerimle beraber salondaydık. Deprem başladıktan sonra hemen koltuğun yanına çöktük. Abim geldi bizi sakinleştirmek için. Deprem durduktan sonra abimle babam komşuları kurtarmak için gittiler. Bizi de balkona çıkardılar. Hortumla inecektik ancak oradan tesadüfen geçen bir ağabeyimizin merdiveniyle indik. Abimler de komşuları kurtardıktan sonra geldiler" ifadelerini kullandı.