Antrenmanlara yeniden başladığını belirten Acar, "Depremde evim yıkıldı. Madalyalarım da enkaz altında kaldı. Sağ salim ailemle beraber depremin altından çıktık, kurtulduk. Burası zor, kolay değil. Şu an ev bakıyoruz. Ev durumları da kritik her yerde olduğu gibi. Bir 10 gün kadar antrenmanlarımdan geri kaldım ama kulübüm İzmir Büyükşehir Belediyesi ve federasyonum çok destek çıktılar. Dün antrenmanlarıma başladım. Devam ediyorum" dedi.