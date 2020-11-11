İstanbul’da bir iş yerinde ele geçirilen 16 adet el bombasının sırrı çözüldü

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'ÇÖPTE BULDUM İŞYERİNE GETİRDİM'

Sabah'ın haberine göre; çalışanlar, işyerinde teknisyen olarak çalışan Levent Yaman'ın sürekli malzemelerin bulunduğu depo kısmına çanta ile girip çıktığını söyleyerek şüphelendiklerini paylaştı. Soruşturma birimleri tarafından sorgulanan Levent Yaman, pompalı tüfek ve patlayıcılardan haberdar olduğunu söyledi. Bu malzemeleri 5 yıl önce Bağcılar'da bir çöp konteynırın yanında Gökhan isimli bir arkadaşıyla bulduğunu iddia eden Yaman, malzemeleri kimseye bilgi vermeden gizlice işyerinin deposuna getirdiğini aktardı.

'MALZEMELERİ AL SAKIN İÇİNE BAKMA'

Yaman, 'Gökhan' isimli şahsın, 'Sana söylemiş olduğum malzemeleri al sakın içerisine bakma, bunları sakla bununla ilgili hiç kimseyle görüşme. Hiç kimseye haber verme yoksa seni ve aileni vururuz' dediğini söyledi. Yapılan incelemelerde 'Gökhan' isimli şahsın DHKP-C'nin İstanbul yöneticilerinden Gökhan Yıldırım olduğu ortaya çıktı.