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Son dakika: Yunanistan yük tankeri Türk balıkçı teknesine çarptı!

Son dakika haberi... ’de Karataş açıklarında Yunan tankeri Türk balıkçı teknesine çarptı ve kazada tekne alabora oldu. 5 balıkçının kaybolduğu iddia ediliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri aktardı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.11.2020 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020
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Son dakika: Yunanistan yük tankeri Türk balıkçı teknesine çarptı! Cansız bedenlere ulaşıldı

Adana'nın Karataş ilçesinde gece saatlerinde denize açılan 'Polatbey' isimli balıkçı teknesi, bir gemiyle çarpışması sonucu alabora oldu.

Son dakika: Yunanistan yük tankeri Türk balıkçı teknesine çarptı! Cansız bedenlere ulaşıldı

KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

A Haber muhabiri Mehmet Miras olayla ilgili, "Sabah saatlerinde Yunan tanker gemisi 20 metre boyunda av yapan balıkçı teknesine çarptı. Çarpma sonucu alabora olan Türk balıkçısından 5 personelin kaybolduğu iddia ediliyor. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekipleri hareket etti." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Yunanistan yük tankeri Türk balıkçı teknesine çarptı! Cansız bedenlere ulaşıldı

Milas, Yunan yük tankerinin kaptanının gözlem altında olduğunu belirtti.

Kente bağlı sahil ilçelerinden Karataş'ta gece saatlerinde denize açılan balıkçılarla bir süre sonra iletişim koptu.

Son dakika: Yunanistan yük tankeri Türk balıkçı teknesine çarptı! Cansız bedenlere ulaşıldı

Denizdeki diğer balıkçılar, açık denizde tekneyi alabora olmuş halde buldu. Teknenin, gemiyle çarpışması sonucu alabora olduğu iddia edildi.

Son dakika: Yunanistan yük tankeri Türk balıkçı teknesine çarptı! Cansız bedenlere ulaşıldı

Karataş Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri, alabora olmuş tekneye çıkarak balıkçılara ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

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Son dakika: Yunanistan yük tankeri Türk balıkçı teknesine çarptı! Cansız bedenlere ulaşıldı

CANSIZ BEDENLERE ULAŞILDI

Adana Karataş açıklarında Yunan bayraklı bir geminin çarpmasıyla alabora olan balıkçı teknesindeki 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı.

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