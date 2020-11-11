Son dakika: Yunanistan yük tankeri Türk balıkçı teknesine çarptı!
Son dakika haberi... Akdeniz’de Adana Seyhan Karataş açıklarında Yunan tankeri Türk balıkçı teknesine çarptı ve kazada tekne alabora oldu. 5 balıkçının kaybolduğu iddia ediliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Miras aktardı.
Adana'nın Karataş ilçesinde gece saatlerinde denize açılan 'Polatbey' isimli balıkçı teknesi, bir gemiyle çarpışması sonucu alabora oldu.
KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
A Haber muhabiri Mehmet Miras olayla ilgili, "Sabah saatlerinde Yunan tanker gemisi 20 metre boyunda av yapan balıkçı teknesine çarptı. Çarpma sonucu alabora olan Türk balıkçısından 5 personelin kaybolduğu iddia ediliyor. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekipleri hareket etti." ifadelerini kullandı.
Milas, Yunan yük tankerinin kaptanının gözlem altında olduğunu belirtti.
Kente bağlı sahil ilçelerinden Karataş'ta gece saatlerinde denize açılan balıkçılarla bir süre sonra iletişim koptu.
Denizdeki diğer balıkçılar, açık denizde tekneyi alabora olmuş halde buldu. Teknenin, gemiyle çarpışması sonucu alabora olduğu iddia edildi.
Karataş Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri, alabora olmuş tekneye çıkarak balıkçılara ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.
CANSIZ BEDENLERE ULAŞILDI
Adana Karataş açıklarında Yunan bayraklı bir geminin çarpmasıyla alabora olan balıkçı teknesindeki 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı.
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