Son dakika: Yunanistan yük tankeri Türk balıkçı teknesine çarptı!

KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

A Haber muhabiri Mehmet Miras olayla ilgili, "Sabah saatlerinde Yunan tanker gemisi 20 metre boyunda av yapan balıkçı teknesine çarptı. Çarpma sonucu alabora olan Türk balıkçısından 5 personelin kaybolduğu iddia ediliyor. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekipleri hareket etti." ifadelerini kullandı.