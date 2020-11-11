Afyonkarahisar'da inanılmaz olay! Evini laboratuvara çevirip koronavirüse savaş açtı

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'KENDİ DEZENFEKTANINI KENDİ ÜRETİYOR'

Sinan Doğruyol, ilk olarak insanların içinden geçerek steril hale getirilmesi için dezenfektan tüneli yapmaya karar verdiğini anlattı. Dezenfektan tünelini evinin girişinde kullanmaya başladığını kaydeden Doğruyol, tüneli 7 günde yaptığını kaydetti. Pandemiyle mücadeleye maksimum katkı sunmak istediğini söyleyen Sinan Doğruyol, "Dünyayı saran koronavirüs pandemisinden sonra mart ayında ülkemize gelen virüse karşı böyle bir çalışma yapma gereği hissetim. Çünkü mayıs ayında çocuğum olacaktı. Hastaneyle yoğun bir şekilde temas ettiğimizden dolayı pandemiden etkilenme durumu oluşacağından önlemlerimi almak istedim. Dezenfektan tüneli kabini için dışardan dezenfektan almanıza gerek kalmıyor. Çünkü kendi dezenfektanını kendi üretiyor. Hiçbir şekilde alerjen değil, zararlı değil ve ucuz maliyetli. 12 voltla çalışıyor, 24 volta entegre edilebiliyor, en güzel tarafı 220 volt kullanmıyoruz. O yüzden elektriğe çarpılma olasılığı çok düşük" dedi.