11 Kasım 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Çöken Yağcıoğlu Sitesi ile ilgili şok iddia: Çatlakları boya ile kapatmışlar

Çöken Yağcıoğlu Sitesi ile ilgili şok iddia: Çatlakları boya ile kapatmışlar

'i vuran depremde yıkılan ve enkazı altından 8 kişinin cansız bedeni çıkartılan B bloktaki çatlakların boyayla kapatıldığı iddia edildi. 2 bloktan oluşan 24 yıllık sitede 2 kardeşi yaşayan (62), "Biz İzmir'in en güzel yerinde oturduğumuzu sanıyorduk. Meğerse tabutun içinde yaşıyormuşuz" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.11.2020 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020
ABONE OL
Çöken Yağcıoğlu Sitesi ile ilgili şok iddia: Çatlakları boya ile kapatmışlar

Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyülüğündeki depremde Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi'ndeki 8'er katlı 2 bloktan oluşan 'nin B bloğu yıkıldı.

Çöken Yağcıoğlu Sitesi ile ilgili şok iddia: Çatlakları boya ile kapatmışlar ÇÖKEN YAĞCIOĞLU SİTESİ İLE İLGİLİ ŞOK İDDİA: ÇATLAKLARI BOYA İLE KAPATMIŞLAR

Yıkılma anı güvenlik kameraları tarafından görüntülenen binanın enkazından 8 kişinin cansız bedeni çıkartıldı, 24 kişi sağ kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından enkaz kaldırılırken, A Blok da yıkımına karar verilerek tahliye edildi.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

ÇATLAKLAR BOYA İLE KAPATILMIŞ

24 yıllık Yağcıoğlu Sitesi'nin kolonlarındaki çatlakların geçen yıl boyayla kapatıldığı iddia edildi. Yağcıoğlu Sitesi'nin yakınındaki apartmanda yaşayan (62), "Kardeşlerimden biri Yağcıoğlu Sitesi'nin A bloğunda, diğeri B blokta yaşıyor. Site 1996'da yapıldı. Binalar geçen yıl boyandı. Boya yapılırken sitenin kolon aralarındaki çatlaklar, boyayla kapatıldı" dedi.

'MEĞERSE TABUTUN İÇİNDE YAŞIYORMUŞUZ'

anında parkta olduğunu belirten Dalkılıç, "B bloğun yıkıldığını gördüm. gelene kadar arama-kurtarma çalışmalarına katıldık. Hatta binada yatalak bir hasta vardı, onu ben çıkardım. Üç komşumuzu da çıkardık. AFAD ve polis geldikten sonra bizi alandan çıkardılar" diye konuştu.

Deprem öncesi bölgenin sağlam olduğu yönünde bilgi olduğunu vurgulayan Dalkılıç, "'in en nezih kentiydi burası. Cazibe merkeziydi. Diğer yerlerde daireler 250- 300 bin lirayken, burada 1 milyon liraydı. Biz İzmir'in en güzel yerinde oturduğumuzu sanıyorduk. Meğerse tabutun içinde yaşıyormuşuz" dedi.

Kuşadası'nda 4,8 büyüklüğünde deprem! İzmir'de de hissedildi KUŞADASI'NDA 4,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! İZMİR'DE DE HİSSEDİLDİ
Son dakika: Ege'de korkutan deprem! 11 Kasım İzmir, Aydın ve Manisa'da da hissedildi! Son depremler listesi... SON DAKİKA: EGE'DE KORKUTAN DEPREM! 11 KASIM İZMİR, AYDIN VE MANİSA'DA DA HİSSEDİLDİ! SON DEPREMLER LİSTESİ...
Son dakika: Marmara'da korkutan deprem! Kocaeli, Gebze, Yalova'da deprem mi oldu? 11 Kasım son depremler SON DAKİKA: MARMARA'DA KORKUTAN DEPREM! KOCAELİ, GEBZE, YALOVA'DA DEPREM Mİ OLDU? 11 KASIM SON DEPREMLER

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA