Çöken Yağcıoğlu Sitesi ile ilgili şok iddia: Çatlakları boya ile kapatmışlar

'MEĞERSE TABUTUN İÇİNDE YAŞIYORMUŞUZ'

Deprem anında parkta olduğunu belirten Dalkılıç, "B bloğun yıkıldığını gördüm. AFAD gelene kadar arama-kurtarma çalışmalarına katıldık. Hatta binada yatalak bir hasta vardı, onu ben çıkardım. Üç komşumuzu da çıkardık. AFAD ve polis geldikten sonra bizi alandan çıkardılar" diye konuştu.