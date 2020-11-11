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Nesli tükendi sanılırken sürüsü bulundu! Şaşkına çeviren olay

'da nesli tükenmek üzere olan mors sürüsü bulundu. Rusya’nın kuzeyindeki ’nda nesli tükenme tehlikesinde olan morsların bir arada bulunması bilim adamlarını şaşırttı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.11.2020 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020
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Nesli tükendi sanılırken sürüsü bulundu! Şaşkına çeviren olay

Rusya'da nesli tükenme tehlikesiyle karşılaşılan yaklaşık 3 bin morstan oluşan sürü bulundu.

Sürünün Rusya'nın kuzeyindeki Yamal Yarımadası'nda bulunması bilmadamlarını şaşırttı. Ülkenin Karadeniz kıyısında yer alan bölgede yaşayan ve buzulların erimesiyle nesli küçülen 3 bin morsun birada sosyalleştiği anlar bilimadamları tarafından görüntülendi. Görüntülerde morsların popülasyonunun arttırdığı dikkat çekiyor.

"BENZERSİZ AÇIK HAVA LABORATUVARI"
Rusya Bilim Akademisi'nde kıdemli bir Arktik araştırmacısı olan Aleksander Sokolov, "Bu uğrama noktasının tespiti benzersiz, Çünkü sürüde hem dişi hem erkek hem de farklı yaştan yavrular bulunuyor. Sokolov'un ayrıca buna 'benzersiz bir açık hava laboratuvarı' adını verdiği ve ekibinin bu sayede bir seferde binlerce morsu analiz etmesine olanağı bulduğunu söylediği belirtildi.

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