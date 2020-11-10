Evladına kavuşan aile 'Diyarbakır Anneleri'ni unutmadı! Desteğe koştular...

Bu konuda tüm imkanlarını seferber eden devletimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya saygılarımı sunuyorum, bize destekleri çok fazla oldu, olmaya devam ediyor. Onların sayesinde kızım geldi, 12 yaşında gitmişti, gördüm tanımadım, yolda yanımdan geçseydi tanımazdım. Bir anne ve babaya bunu yaşatan PKK'nın Allah bin belasını versin, bu anne ve babaları bu hale soktular. Aç kalmışlar, susuz kalmışlar, kim orası güllük gülistanlık diyorsa yalan" diye konuştu.