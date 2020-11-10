İstanbul'da trafiğe çıkması yasak forklift küçük kıza çarptı! Kafasına 80 dikiş atıldı

Trafiğe çıkması yasak olan forklift iş makinesi iddiaya göre 40-50 km hızla gelerek o sırada bakkaldan çıkan 9 yaşındaki Meryem'in ayağını ezdi. Ardından yere düşen Meryem başını iş makinesinin demirlerine çarptı. Hastaneye kaldırılan ve ilk müdahalesi yapılan Meryem'in kafasına platin takılarak, seksen dikiş atıldı ve ayağı alçıya alındı.

Meryem yaşadıklarını şöyle ifade etti:

"Bakkaldan çıktıktan sonra adımımı atmamla benim ayağımı eziyor. Benim gözüm on dakika kapanıyor. Açtıktan sonra herkes başımda oluyor. Araba gibi bir şey oluyor ve ben de ağlıyorum. Başımda da ağrı oluyor azcık ve çok acı çektim"

BABA, "KAFA İÇERİYE ÇÖKMÜŞ"

Meryem'in babası Çetin Sarıboğa, "Kızımı annesi bakkala gönderiyor ekmek almaya. Bakkaldan çıkan kızıma forklift adlı bir araç hızla gelip çarpıyor. Kızım dört gün hastanede kaldı. Kafasında 80'e yakın dikiş var. Bir de platin taktılar kafasına. Kızımın ayağındaki alçıyı dün çıkarttık. Bir buçuk ay daha yürüyemeyecek. Ayağı şişiyor zaten şu an. Kaza esnasında kızımın ayağından araç geçiyor ve kafasını da aracın demir kısmına vuruyor. Görüntülerde de var. Renkli tomografi çektik. Kafa içeriye çökmüş. Bir de, o arabanın önünde üç metre uzun demir var yani kızım saniyelerle hayata tutunmuş" dedi.

ANNE SARIBOĞA, "ADALET YERİNİ BULSUN"

Anne Mücahide Sarıboğa, "Ben kızımı bakkala gönderdim, o anda zilim çaldı, kızım kaza geçirmiş diye. O anda aşağıya indiğim zaman, kızım yerdeydi ve araç da şurada duruyordu. O aracın zaten sokağa çıkma yasağı var ve kullanan kişinin de ehliyeti yokmuş. Onu da sonradan öğrendim. Kızım, eşimin de dediği gibi, o an saniye ile kurtuluyor. Hem aracın önündeki demirlerin çok uzun olması hem de çok hızlı gelmesi. Çok hızlı gelmesi ile kaza gerçekleşiyor. Aracın ayağının üzerine çarpmasıyla, başını aracın demirine vurup yere düşüyor. Ne gerekiyorsa olmasını istiyorum." diyen Sarıboğa, "Kızımda da suç varsa ortaya çıkar zaten. Karşı tarafın suçu varsa ortaya çıksın. Adalet yerini bulsun. Biz çok üzüldük. Böyle bir şey kimsenin başına gelmesin" dedi.

AVUKAT SÖNMEZ, "TRAFİKTE OLMAMASI GEREKEN BİR ARAÇTIR FORKLİFT"

Ailenin avukatı Seyit Sönmez olaya ilişkin, "Trafikte olmaması gereken bir iş makinesi, forklift dediğimiz, sadece marketlerde, fabrika alanlarında çalışması gereken bir iş makinesidir. Burada ise ufacık bir çocuğa hızla çarpıyor. Çocuk beyin travması geçiriyor ve kafasında 70-80 tane dikiş var. Burada mesele, trafikte olmaması gereken bir aracın çok rahat bir şekilde böyle bir ana cadde üzerinde sürekli gelip gitmesidir ki aracın şoförü de ben her gün o aracı çalıştığım yere götürürdüm diyor" ifadelerini kullandı.

Bir insanın ölümüyle sonuçlanabilecek bir mesele diyen Avukat Sönmez, "Kıl payı atlatıyor ama aslında tehlike geçmiş değil. Çocuğun kafasına platin benzeri bir alet takıldı. Ömrü bundan sonra nasıl olacak, çalışacak mı, bir aksaklık olacak mı bunları bilemiyoruz." dedi.