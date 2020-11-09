09 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY’ye darbe: 7 gözaltı

Son dakika: Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY’ye darbe: 7 gözaltı

Son dakika haberine göre; ’ta /, / terör örgütlerine yönelik son 6 günde gerçekleştirilen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındığı bildirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.11.2020
ABONE OL
Son dakika: Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY’ye darbe: 7 gözaltı

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nce 2-8 Kasımda il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen zanlılar, adli makamlarca serbest bırakıldı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA