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Son dakika: Kilis'te yamaç paraşütü ve paramotor faaliyetleri geçici süreyle yasaklandı

Son dakika haberine göre 'te, yamaç paraşütü, ve paratrekking faaliyetlerinin 6 ay süreyle yasaklandığı bildirildi. Açıklama valilikten geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.11.2020 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020
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Son dakika: Kilis'te yamaç paraşütü ve paramotor faaliyetleri geçici süreyle yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, kentin coğrafi ve jeopolitik açıdan hassas bir konumda bulunduğu belirtildi.

Terörle mücadele kapsamında bazı tedbirler alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizin coğrafi ve jeopolitik açıdan hassas bir konumda bulunması ve Suriye'deki karışıklıklar da dikkate alındığında, terörle mücadelenin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi, kamu düzeninin sağlanması, huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi açısından ilimiz genelinde her türlü yamaç paraşütü, paramotor ve paratrekking faaliyetleri 4 Nisan 2021 tarihine kadar 6 ay süreyle yasaklanmıştır."

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