Paramotor tarihçesi: Paramotor nedir, nasıl ve nerelerde kullanılır? İşte Paramotor hakkında bilgiler

Paramotor nedir, nerelerde kullanılır? Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun'da meydana gelen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin paramotorla Münbiç'ten Amanos Dağları'na geldiğini belirtti. Bu gelişmelerin ardından paramotor ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Paramotor hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, paramotor nedir, nasıl ve nerelerde kullanılır? İşte cevaplar...

HATAY VALİSİ AÇIKLAMALARI

Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Teröristler paramotorlarla Münbiç'ten Amanoslar'a geldi. Bugün itibarıyla Amanoslar'da PKK terör örgütü imha edilmiştir ve herhangi bir PKK terör örgütü birimi de kalmamıştır." ifadelerini kullandı.

Vali Doğan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Bugün İskenderun'a inen bu 2 terörist, güvenlik birimlerimizin Amanoslar'da sıkıştırması neticesinde kaçmayı tercih eden teröristlerdir. İlk etapta kontrol noktasında kısa bir temas yaşandı ve peşinden İskenderun çevre yolunda tekrar güvenlik birimlerimiz bunları sıkıştırdılar. Gelmiş oldukları araçtan inerek kaçarken bir terörist imha edildi ve kendisini de o esnada patlattı. İkinci terörist yine güvenlik birimlerimizin takibi sonucunda biraz önce etkisiz hale getirildi. Bugün itibarıyla Amanos Dağları'nda, Amanoslar'da PKK terör örgütü imha edilmiştir ve herhangi bir PKK terör örgütü birimi de kalmamıştır. Bunu gönül rahatlığı içerisinde tüm kamuoyuna, tüm halkımıza, vatandaşlarımıza söylemek istiyorum. Güvenlik birimlerimizi tebrik ediyorum, herhangi bir can kaybımız yoktur."