04 Kasım 2020, Çarşamba
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Hatay'da paramotor faaliyetleri 6 ay yasaklandı! PKK'lı teröristler Münbiç'ten uçarak gelmişlerdi

Valiliği, kentte her türlü yamaç paraşütü, ve paratrekking faaliyetlerini 6 ay süreyle yasaklandı. Hatırlanacağı üzere 'ten havalanan 'lı teröristler paramotorla ve 'ten uçarak 132 km yol aştıktan sonra Hatay'a inmişlerdi. İki teröristten biri sağ olarak ele geçirilirken biri de ölü olarak ele geçirilmişti.

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Giriş Tarihi: 04.11.2020 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020
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Hatay'da paramotor faaliyetleri 6 ay yasaklandı! PKK'lı teröristler Münbiç'ten uçarak gelmişlerdi

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Hatay'ın coğrafi ve jeopolitik açıdan hassas olması dolayısı ve terörle mücadelenin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için kararın alındığı belirtildi.

"YAMAÇ PARAŞÜTÜ, PARAMOTOR 6 AY YASAKLANDI"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimizin coğrafi ve jeopolitik açıdan hassas bir konumda bulunması ve komşu sınır ülkedeki karışıklıklar da dikkate alındığında, terörle mücadelenin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi, kamu düzenin sağlanması, huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi açısından ilimiz genelinde her türlü yamaç paraşütü, paramotor, paratrekking faaliyetleri 4 Kasım 2020-4 Nisan 2021 tarihleri arasında 6 ay süreyle yasaklanmıştır."

TERÖRİSTLER PARAMOTORLA GELMİŞTİ
Hatay'a ekim ayı sonunda iki terörist, paramotorla sızma girişiminde bulunmuştu. Münbiç'ten kalkan ve 132 km yol kat eden teröristlerden biri öldürülmüş biri de sağ olarak yakalanmıştı.

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