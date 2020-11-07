İzmir'de yangın: 3 hektar alan zarar gördü! Sabotaj ihtimali

Foça Kaymakamı Ali Çetin ve Belediye Başkanı Fatih Gürbüz çalışmalara nezaret etti. Çalışmalara saat 08.00'den itibaren bir yangın söndürme helikopteri de katıldı. Yangın 09.00 dolayında kontrol altına alındı. Yaşlı zeytin ağaçlarının da bulunduğu bölgede alevlerden 3 hektar alan etkilendi. Bölgede soğutma çalışmaları halen devam ediyor.