Son dakika: Ankara'da feci kaza: 2'si polis 5 kişi yaralı
Son dakika haberi... Kızılay'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2'si polis 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Müslüm C. idaresindeki 06 GA 1737 plakalı otomobil ile Ümit D. yönetimindeki 06 T 3560 plakalı ticari taksi, Atatürk Bulvarı ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı kavşağında çarpıştı.
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Çarpışma sonrası sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, seyir halindeki polis aracına çarparak durabildi.
Kazada polis aracındaki 2 polis ile diğer iki araçtaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.