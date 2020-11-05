05 Kasım 2020, Perşembe
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Son dakika: Ankara'da feci kaza: 2'si polis 5 kişi yaralı

Son dakika haberi... 'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2'si polis 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Müslüm C. idaresindeki 06 GA 1737 plakalı otomobil ile Ümit D. yönetimindeki 06 T 3560 plakalı ticari taksi, Atatürk Bulvarı ile Bulvarı kavşağında çarpıştı.

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Son dakika: Ankara'da feci kaza: 2'si polis 5 kişi yaralı

Çarpışma sonrası sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, seyir halindeki polis aracına çarparak durabildi.

Kazada polis aracındaki 2 polis ile diğer iki araçtaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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