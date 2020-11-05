Son dakika: Ankara'da feci kaza: 2'si polis 5 kişi yaralı

Çarpışma sonrası sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, seyir halindeki polis aracına çarparak durabildi.

Kazada polis aracındaki 2 polis ile diğer iki araçtaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.