Son dakika: Kuşadası’nda 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha
Son dakika haberi... Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gece saatlerinde bir deprem daha meydana geldi. Deprem, saat 02.15 sıralarında Kuşadası’nda gerçekleşti.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kandilli Rasathanesi'nden edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi merkezli 6.1 km derinliğinde gerçekleşen deprem 3.3 şiddetinde kaydedildi.
Kuşadası merkezde şiddetli hissedilen deprem özellikle son günlerde art arda gerçekleşen artçı depremlerde evleri hasarlı olan vatandaşlarda korku ve panik yaşattı.