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Son dakika: Kuşadası’nda 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha

Son dakika haberi... Aydın’ın ilçesinde gece saatlerinde bir daha meydana geldi. Deprem, saat 02.15 sıralarında Kuşadası’nda gerçekleşti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.11.2020 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020
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Son dakika: Kuşadası’nda 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha

Kandilli Rasathanesi'nden edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi merkezli 6.1 km derinliğinde gerçekleşen deprem 3.3 şiddetinde kaydedildi.

Kuşadası merkezde şiddetli hissedilen deprem özellikle son günlerde art arda gerçekleşen artçı depremlerde evleri hasarlı olan vatandaşlarda korku ve panik yaşattı.

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