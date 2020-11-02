Hollanda’da metroda feci kaza: Tren 7,5 metre yükseklikte asılı kaldı
Hollanda’da De Akkers metro istasyonunda meydana gelen kazada, bakım için boş sefer yapan tren, duramayarak bariyeri aşarak, 7.5 metre yükseklikteki dev balina heykeline çarptı.
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Metro istasyonunda meydana gelen kazada, bakım için boş sefer yapan tren, duramayarak bariyeri aşarak, 7.5 metre yükseklikteki dev balina heykeline çarptı.Tren daha sonra 7.5 metre yükseklikte asılı kaldı.
Yerel medya, trende teknik bir sorun sonucu arızalandığını ifade ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Metro istasyonunda meydana gelen kazada, bakım için boş sefer yapan tren, duramayarak bariyeri aşarak, 7.5 metre yükseklikteki dev balina heykeline çarptı.Tren daha sonra 7.5 metre yükseklikte asılı kaldı.
"TRENDE YOLCU BULUNMAMASI ŞANS"
Metro istasyonu yetkilileri, kaza sırasında trenin boş olduğunu ve trendeki makinistin hafif şekilde yaralandığını açıkladı. Yetkililer, kaza sonrasında balina kuyruğu heykelinin üstünde zorlukla duran treni indirebilmek için yoğun çaba harcadı.
Yerel medya, trende teknik bir sorun sonucu arızalandığını ifade ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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