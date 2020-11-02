Hollanda’da metroda feci kaza: Tren 7,5 metre yükseklikte asılı kaldı

"TRENDE YOLCU BULUNMAMASI ŞANS"

Metro istasyonu yetkilileri, kaza sırasında trenin boş olduğunu ve trendeki makinistin hafif şekilde yaralandığını açıkladı. Yetkililer, kaza sonrasında balina kuyruğu heykelinin üstünde zorlukla duran treni indirebilmek için yoğun çaba harcadı.