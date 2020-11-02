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Hollanda’da metroda feci kaza: Tren 7,5 metre yükseklikte asılı kaldı

’da   istasyonunda meydana gelen kazada, bakım için boş sefer yapan tren, duramayarak bariyeri aşarak, 7.5 metre yükseklikteki dev balina heykeline çarptı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.11.2020 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020
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Hollanda’da metroda feci kaza: Tren 7,5 metre yükseklikte asılı kaldı

'nın De Akkers istasyonunda meydana gelen metro kazası korkuttu.

Metro istasyonunda meydana gelen kazada, bakım için boş sefer yapan tren, duramayarak bariyeri aşarak, 7.5 metre yükseklikteki dev balina heykeline çarptı.Tren daha sonra 7.5 metre yükseklikte asılı kaldı.

"TRENDE YOLCU BULUNMAMASI ŞANS"

yetkilileri, sırasında trenin boş olduğunu ve trendeki makinistin hafif şekilde yaralandığını açıkladı. Yetkililer, kaza sonrasında balina kuyruğu heykelinin üstünde zorlukla duran treni indirebilmek için yoğun çaba harcadı.

Yerel medya, trende teknik bir sorun sonucu arızalandığını ifade ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.



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