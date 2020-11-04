Samsun'da özel harekat polislerini taşıyan araç kaza yaptı! Yaralılar var

Karşı şeritten gelen araçların kazayı fark etmesiyle durum 112 acil servise bildirildi. Polis ve jandarma ekipleri Samsun-Ordu karayolunun trafik akışını tek şeritten sağlarken olay yerine sevk edilen 112 ekipleri tarafından, kazada hafif yaralanan özel harekat polisleri Yavuz C. ve Gökhan Ü. Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.