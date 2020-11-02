Milyonluk kaza! Birbirine giren araçlar uzun kuyruk oluşturdu

Asil'in frene basması sonucu arkasında seyir halinde olan Porsche marka lüks cip sürücüsü ve arkasındaki hafif ticari araç sürücüsü de frene basarak durdu. Ancak en arkadan seyreden otomobilin sürücüsünün duramayarak hafif ticari araca çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.