İzmir depreminin 112 Acil Çağrı Merkezi diyalogları ortaya çıktı: Bacağımı hissetmiyorum

"- Çağrı Merkezi itfaiye buyrun.

- Evde kaldım. Kapının önüne portmanto devrildi, kapım açılmıyor, evde mahsur kaldım. Çocuğum da var, dışarı çıkamıyorum.

- Hanımefendi, şu anda böyle baya vaka var. Binanızda çökme var mı?

- Bilmiyorum, her yer yıkıldı. Binanın içi çok kötü diyorlar.

- Hanımefendi adres neresi?

- 288/7 Sokak numara 3. Zeki Müren Parkının tam karşısı. Kapım kilitlendi çıkamıyoruz. Ne olur kurtarın.

- Kaçıncı kattasınız siz?

- 3 kattayım.

- Tamam hanımefendi."

"ÇAĞRI MERKEZİ PERSONELİ, İLK BÜYÜK AFET TECRÜBESİ OLMASINA RAĞMEN SOĞUKKANLIYDI"

İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tuncay Volkan Bayat, AA muhabirine, depremin ardından özellikle enkazdaki vatandaşlardan bazılarının, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istediklerini ve görevli personelin de bu çağrıları ilgili birimlere ilettiğini belirtti.

Kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasıyla olay yerlerine ekiplerin gönderildiğini ifade eden Bayat, sorumlusu olduğu İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin yaşadığı ilk büyük afet tecrübesi olmasına rağmen soğukkanlı bir şekilde vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştıklarını anlattı.

Bayat, "Saat 14.51 ila 15.01 arasında 1098 çağrı almışız. Gece 12.00'ye kadar vatandaşlarımızın duyarlılığı gözümü yaşarttı. Herkes cansiperane duyduğu sesi her şekilde 112'yi arayarak bildirdi. Biz de burada kurumlar arası koordinasyonu 112 üzerinden yaptık." diye konuştu.