04 Kasım 2020, Çarşamba
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Bu çanta depremde hayat kurtarıyor | Deprem çantası nasıl hazırlanır?

'de geçtiğimiz hafta meydana gelen 6.6 şiddetindeki depreme görevli olarak giden İnegöl Arama Kurtarma ekibinin sorumlusu Yavuz Bayram, alınacak tedbirler hakkında halkı uyardı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.11.2020
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Bu çanta depremde hayat kurtarıyor | Deprem çantası nasıl hazırlanır?

Yavuz Bayram, yaptığı açıklamada, " esnasında kesinlikle kaçabileceğimiz yer yakın değilse bulunduğunuz yerde depremin geçmesini beklemeniz gerekiyor.

Yani ben kaçayım bir an önce derseniz, büyük ihtimalle depreme merdiven boşluğunda veya asansörde yakalanacaksınız. Buralar binanın en zayıf tarafları. Dışarı çıkmaya imkanınız olmayacak. Bulunduğunuz yerde çök, kapan, tutun dediğimiz, basit hedef küçültmeler var.

Yine binanın içinde daha önceden belirleyebileceğimiz binanın sağlam yerleri, sağlam eşyalar, binanın neresinde durursak bize hayat üçgeni sağlar. Bunları daha önceden belirlememiz gerekiyor ve oraya hedefimizi küçültmemiz lazım. Böylece depremin geçmesini sağladıktan sonra bir an önce dışarı çıkmamız gerekiyor. Evinizde mutlaka deprem çantası bulundurun" dedi.

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