Bu çanta depremde hayat kurtarıyor | Deprem çantası nasıl hazırlanır?

Yine binanın içinde daha önceden belirleyebileceğimiz binanın sağlam yerleri, sağlam eşyalar, binanın neresinde durursak bize hayat üçgeni sağlar. Bunları daha önceden belirlememiz gerekiyor ve oraya hedefimizi küçültmemiz lazım. Böylece depremin geçmesini sağladıktan sonra bir an önce dışarı çıkmamız gerekiyor. Evinizde mutlaka deprem çantası bulundurun" dedi.