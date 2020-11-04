Gaziantep'te 15 kişilik minibüsten 25 kişi çıktı





Araçtakiler indirilerek koronavirüs tedbirleri kapsamında yola bu şekilde devam etmeleri engellenirken, ismi öğrenilemeyen sürücüye ise polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı. Normalde 15 kişinin yolculuk yapması gereken ancak 25 kişinin taşındığı minibüs ise bir hafta süreyle trafikten menedildi.