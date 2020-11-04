04 Kasım 2020, Çarşamba
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İzmir depremi son dakika: Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz altında kalan minik Baran ve anneannesinin cansız bedenleri çıkarıldı

depremiyle ilgili son dakika gelişmesi... İzmir'in Seferihisar ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü saat 14.50'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesindeki yıkılmıştı. Enkaz altında kalan  ile 6 yaşındaki torunu Mahmut Baran Karael'in cansız bedenleri çıkartıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.11.2020
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İzmir depremi son dakika: Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz altında kalan minik Baran ve anneannesinin cansız bedenleri çıkarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü saat 14.50'de meydana gelen 6.6'lık depremde Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı yıkılmıştı. Depremden önce Rıza Bey Apartmanı'nda bulunan diş polikliniğine tedavi amaçlı gelen anneanne Belgin Özcan ile 6 yaşındaki torunu Mahmut Baran Karael deprem sonrası enkaz altında kaldı.

Arama kurtarma ekiplerinin enkaz üzerinde yaptığı çalışmalar neticesinde depremin üzerinden geçen 5. günde 1. sınıf öğrencisi minik Baran ve anneannesi Belgin Özcan'dan acı haber geldi. Anneanne ve torununun enkaz altından çıkarılan cansız bedenleri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

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