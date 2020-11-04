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İzmir depreminde enkazdan çıkan anılar yürek burktu

Son dakika haberi... Seferihisar merkezli depreme ilişkin gelen son habere göre 111 vatandaş hayatını kaybetti. Depremin ardından yaralar sarılmaya çalışılırken yıkılan binaların enkazından çıkan eşyalar bir araya getirilerek toplandı. Molozların arasından çıkan eşyalar ise yürek burktu...

Giriş Tarihi: 04.11.2020 01:01 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 01:04
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İzmir depreminde enkazdan çıkan anılar yürek burktu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde geçen cuma günü meydana gelen depremde yıkılan Yağcılar Apartmanı'nın enkazı, yapılan çalışmayla kaldırıldı.

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İzmir depreminde enkazdan çıkan anılar yürek burktu

Enkazdan çıkarılan eşyalar ise sahiplerinin belirlenip teslim edilmesi için bir araya toplandı.

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İzmir depreminde enkazdan çıkan anılar yürek burktu

Enkazda kimsemin olmadığının anlaşılması üzerine molozların kaldırılması için çalışma başlattı.

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İzmir depreminde enkazdan çıkan anılar yürek burktu

Yapılan çalışmayla molozlar kamyonlara yüklenip, bölgeden taşındı.

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İzmir depreminde enkazdan çıkan anılar yürek burktu

Enkazda bulunan eşyalar ise bir araya toplandı.