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04 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA İzmir depreminde enkazdan çıkan anılar yürek burktu
Son dakika haberi... Seferihisar merkezli depreme ilişkin gelen son habere göre 111 vatandaş hayatını kaybetti. Depremin ardından yaralar sarılmaya çalışılırken yıkılan binaların enkazından çıkan eşyalar bir araya getirilerek toplandı. Molozların arasından çıkan eşyalar ise yürek burktu...
Giriş Tarihi: 04.11.2020 01:01 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 01:04
İzmir'in Bayraklı ilçesinde geçen cuma günü meydana gelen depremde yıkılan Yağcılar Apartmanı'nın enkazı, yapılan çalışmayla kaldırıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Enkazdan çıkarılan eşyalar ise sahiplerinin belirlenip teslim edilmesi için bir araya toplandı.
Enkazda kimsemin olmadığının anlaşılması üzerine molozların kaldırılması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmayla molozlar kamyonlara yüklenip, bölgeden taşındı.
Enkazda bulunan eşyalar ise bir araya toplandı.