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İzmir depreminde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı 9 can aldı

'deki depremde göçen ve sonrasında yıkım kararı alınan apartmanında arama kurtarma çalışmaları sona erdi. 10 katlı binada toplamda 13 vatandaş kurtarılırken, 9 vatandaş hayatını kaybetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.11.2020 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020
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İzmir depreminde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı 9 can aldı

'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6'lık depremde Bayraklı ilçesinde bulunan ve altındaki süpermarket ile birlikte 3 katı çöken apartmanı, 2 gün boyunca yıkılmaması için 3 vinç ile desteklendi.

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ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İlk gün 2 vatandaşın cesedine ulaşılan ve 13 vatandaşın kurtarıldığı bina, daha sonra yıkım kararı alınarak vinçlerin kaldırılmasının ardından yıkılmaya başlandı. Çöken katlara kadar yıkılan binada daha sonra arama kurtarma çalışmaları başladı.

9 CANIMIZI ALDI

Dün akşam yeniden başlayan çalışmalarda 7 vatandaşın daha cesedine ulaşılırken, arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Böylece Yılmaz Erbek apartmanında hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 9'a ulaşırken, toplamda kurtarılan vatandaş sayısı ise 13 oldu.

BÜYÜK TİTİZLİKLE SÜRÜYOR

Öte yandan, binanın alt katında bulunan süpermarkette kimliği bildirilmeyen bir müşteri olabileceği ihtimaline karşı enkaz kaldırma çalışmalarının büyük bir titizlikle gerçekleştirileceği öğrenildi.

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