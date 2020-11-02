Son dakika... Urla açıklarında 4.2 büyüklüğünde artçı deprem
Son dakika haberi...AFAD tarafından yapılan resmi açıklamada İzmir'in Urla ilçesi açıklarında saat 22.16'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AFAD'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada İzmir'in Urla açıklarında saat 22.16'da 4.2 büyüklüğünde bir artçı depremin meydana geldiği duyuruldu.
DERİNLİĞİ 6.85 KM
Depremin Urla merkeze 22.54 km uzakta ve 6.85 km derinliğinde olduğu kaydedildi.
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)