02 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika... Urla açıklarında 4.2 büyüklüğünde artçı deprem

Son dakika... Urla açıklarında 4.2 büyüklüğünde artçı deprem

Son dakika haberi... tarafından yapılan resmi açıklamada 'in Urla ilçesi açıklarında saat 22.16'da 4.2 büyüklüğünde bir meydana geldiği bildirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.11.2020 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020
ABONE OL
Son dakika... Urla açıklarında 4.2 büyüklüğünde artçı deprem

AFAD'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada İzmir'in Urla açıklarında saat 22.16'da 4.2 büyüklüğünde bir artçı depremin meydana geldiği duyuruldu.

DERİNLİĞİ 6.85 KM

Depremin Urla merkeze 22.54 km uzakta ve 6.85 km derinliğinde olduğu kaydedildi.

Son dakika: A Haber İzmirde deprem bölgesini havadan görüntüledi SON DAKİKA: A HABER İZMİR'DE DEPREM BÖLGESİNİ HAVADAN GÖRÜNTÜLEDİ

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA