İzmir'de deprem fırsatçıları iş başında! Kiralar bir günde 500 TL arttı

Deprem sonrası İzmir'de fırsatcılar iş başında. Kiralar bir günde 500 lira arttı. A Haber muhabiri Emirhan Ergen detayları aktardı. İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, "Böyle fırsatçılar çıkıyor ama İzmir halkı bunları içinde barındırmaz" ifadelerini kullanarak fahiş fiyat artıranların bakanlığa şikayet edilmesi gerektiğini belirtti.

Deprem sonrası İzmir'de fırsatcılar iş başında. Kiralar bir günde 500 lira arttı. A Haber muhabiri Emirhan Ergen detayları aktardı.

İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, "Böyle fırsatçılar çıkıyor ama İzmir halkı bunları içinde barındırmaz. Şikayetleri Ticaret Bakanlığı'na yapmak gerekiyor. Bu tip şeylere kanılmasın. İzmir Emlakçılar Odası olarak da depremde ağır hasar görmüş kaydı olan kişiler belgeledikleri taktirde odaya kayıtlı 2.600 üye komisyon almadan kiralama yapacaklar." şeklinde konuştu.