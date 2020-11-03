Fatma Mavi cinayetinde dehşete düşüren detaylar! Erkek arkadaşı boğup benzin dökerek yakmış

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olay yerine geldi. Bulunan cesedin özel bir TV kanalında çalışan Fatma Mavi'ye ait olduğu belirlendi. Evde inceleme yapan itfaiye ve polis ekipleri içeride kesif bir benzin kokusu aldı. Kokunun kaynağını bulmak için yapılan aramada, boş 5 litrelik pet su şişesi içerisinde benzin olduğu anlaşıldı.