İzmir'de 6,6 şiddetindeki depremde saat 14.51'de durdu
Son dakika haberine göre... İzmir'deki deprem sonrası enkaz çalışmaları sırasında çıkartılan bir çocuk saatinin depremin meydana geldiği 14.51'de durduğu görüldü.
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İzmir'de merkez üssü Seferihisar'da meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin en çok hasara uğrattığı noktalardan biri Bayraklı ilçesi oldu.
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Manavkuyu bölgesinde bulunan 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz çalışmaları devam ediyor.
Çok sayıda kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı binadan bir çocuğa ait olduğu düşünülen masa saati de çıkartıldı.
O saatin, depremin meydana geldiği 14.51'de durduğu görüldü. Masa saatinin kime ait olduğu ise bilinmiyor.