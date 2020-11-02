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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Elif' paylaşımı: Hayat bir kez daha kazandı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Seferihisar açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde 3 yaşındaki 'in 65 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin, "Hayat bir kez daha kazandı" dedi.

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Giriş Tarihi: 02.11.2020 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Elif' paylaşımı: Hayat bir kez daha kazandı

Bakan Koca, Twitter hesabından, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan Elif Perinçek'in 65 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan Elif paylaşımı: Hayat bir kez daha kazandı SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN 'ELİF' PAYLAŞIMI: HAYAT BİR KEZ DAHA KAZANDI

Elif'in kurtarılma görüntülerini paylaşan Bakan Koca, "Hayat bir kez daha kazandı. İdil kızımızın ardından, 65 saat sonra aramıza dönen 3 yaşındaki Elif kızımız da hayata yeniden merhaba dedi. Yaşamdan yana olan umut ve mücadelemize güç kattınız. Ekiplerimize minnettarız" ifadesini kullandı.

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