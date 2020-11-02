Tsunamiye kapılan babaannesini görünce yıkıldı!

SU ALTINDA KALARAK BOĞULDU

Meydana gelen deprem nedeniyle Sığacık'ta kısmi tsunami de oldu. Denizin taşmasıyla birlikte sokak ve caddeleri su basarken tekerlekli sandalyedeki yaşlı bir kadın su altına kalarak boğuldu. O sırada akıntının videosunu çeken çocuk babaannesinin suda sürüklendiğini görünce feryat etmeye başladı.



