02 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Tsunamiye kapılan babaannesini görünce yıkıldı!

Tsunamiye kapılan babaannesini görünce yıkıldı!

'de yaşanan 6.6 şiddetindeki sonrasında Seferihisar ilçesi 'nde oluşan tsunamide hayatını kaybeden 'in suda sürüklendiği görüntüler yürekleri dağladı. Babaannesini sudan çıkaran Yaşar Erçetin öldüğünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.11.2020 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020
ABONE OL
Tsunamiye kapılan babaannesini görünce yıkıldı!

Seferihisar ilçesi 'nde oluş tsunamide hayatını kaybeden 'in suda sürüklendiği görüntüler yürekleri dağladı.

O esnada video çeken torunu Yaşar Ercetin ise kamera acısını değiştirdiğinden babaannesinin suda yüzdüğünü gördü.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bir anda paniğe kapılan Erçetin babaannesini sudan çıkardı. Feryat içinde babaannesinin sarılan genç öldüğünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu.

SU ALTINDA KALARAK BOĞULDU

Meydana gelen nedeniyle Sığacık'ta kısmi de oldu. Denizin taşmasıyla birlikte sokak ve caddeleri su basarken tekerlekli sandalyedeki yaşlı bir kadın su altına kalarak boğuldu. O sırada akıntının videosunu çeken çocuk babaannesinin suda sürüklendiğini görünce feryat etmeye başladı.

Deprem sonrası tsunami! Denizden 400 metre uzaklıkta bahçede yüzen balıklar DEPREM SONRASI TSUNAMİ! DENİZDEN 400 METRE UZAKLIKTA BAHÇEDE YÜZEN BALIKLAR
SON DAKİKA İZMİR DEPREMİ: Tsunami yaşayan İzmir'den gece yarısı korkutan görüntü SON DAKİKA İZMİR DEPREMİ: TSUNAMİ YAŞAYAN İZMİR'DEN GECE YARISI KORKUTAN GÖRÜNTÜ
Son dakika: İzmir'de depremin ardından oluşan tsunami paniği kamerada SON DAKİKA: İZMİR'DE DEPREMİN ARDINDAN OLUŞAN TSUNAMİ PANİĞİ KAMERADA


GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA