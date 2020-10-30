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Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den deprem açıklaması: Umarım büyük kayıplar olmaz

ekibi 'de başkan , 'de olan sonrası  açıklamalarda bulundu. Mehmet Sepil, “Çevremizdeki havuzların suları taştı. Denizden ciddi bir su geldi deprem sonrası. Şehir için endişeliyiz.” dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.10.2020 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020
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Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den deprem açıklaması: Umarım büyük kayıplar olmaz

Mehmet Sepil'in açıklamaları şu şekilde:

"İzmir bir deprem bölgesi. Ben çok deprem yaşadım lise ve üniversite yıllarında. Böylesini ilk defa yaşadım. Çok uzun sürdü. Göztepe kulübümüz ve iş yerim Urla'da hep. İnanılır gibi değildi. Çevremizdeki havuzların suları taştı. Denizden ciddi bir su geldi deprem sonrası. Şehir için endişeliyiz.

Urla'da bize yakın bölgelerde ciddi bir hasar yok ama şehir için endişeliyiz. Şehir iyi değil gibi. kurtarma çalışmaları başladı. İnşallah her şey yolunda gider. Böyle bir şeyi ilk defa yaşadım.

"ÖNCELİĞİMİZ MAÇ DEĞİL, VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞI"

Bizlerin önceliği maç falan değil. TFF'den bizi aradılar. Konuşma oldu. Oyuncularımızla konuşuyorduk o arada. Birçok oyuncumuz arayıp aileleriyle kalmak istediklerini söylemişti.

Endişemiz maç veya futbol değil, şehrin durumu ve vatandaşlarımızın sağlığı. O arada TFF bizde maçın ertelendiği bilgisini verdi. Hızlı karar alındı sağ olsunlar. Alanyaspor başkanı Hasan Çavuşoğlu da aradı. Çok üzgünüz. Umarım büyük kayıplar olmaz." (TrtSpor)

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